Edremit'te polisin şok hurdacı operasyonu - Son Dakika
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Edremit'te polisin şok hurdacı operasyonu

26.02.2022 14:13
Edremit'te polisin şok hurdacı operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis, hurdacılara yönelik olan denetimlerini arttırdı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis, hurdacılara yönelik olan denetimlerini arttırdı. Polis ekipleri, hurdacılara yönelik ilçedeki değişik noktalarda şok asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Amirliği ekipleri, Eski Bayram Yeri-İbrahimce Mahallesi çevresi ile Akçay'da yaptığı eş zamanlı denetimlerde, 52 aracı kontrol etti. 22 araca 33 bin 445 cezai işlem uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi. 4 adet hurda toplayan dükkanın ise kontrolü sağlanırken, evraklarının tam olmamasından ötürü idari yaptırım uygulandığı öğrenildi. Polisin hırsızlık malı alan, çalan toplayan hurdacılara yönelik etkin mücadelesinin ise aralıksız olarak süreceği açıklandı. - BALIKESİR

Edremit'te polisin şok hurdacı operasyonu
Edremit'te polisin şok hurdacı operasyonu

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Balıkesir, Edremit, Akçay, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edremit'te polisin şok hurdacı operasyonu - Son Dakika


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