Edremit'te polisten suça ve suçluya geçit yok - Son Dakika
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Edremit'te polisten suça ve suçluya geçit yok

18.04.2022 11:09
Edremit'te polisten suça ve suçluya geçit yok

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede huzur ve güvenin sağlanması yönündeki çalışmalar dikkatleri çekiyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede huzur ve güvenin sağlanması yönündeki çalışmalar dikkatleri çekiyor. Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mart ayında yapılan çalışmalarda; çok sayıda silah, 120 gram esrar, 149 gram bonzai, 22 bin 820 adet sentetik hap, 2 bin 670 gram metamfetamin, 37 gram kokain ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçenin huzur ve güvenliğinin korunması için çalışmalarını 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda 34 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet yivsiz av tüfeği, 7 adet kurusıkı silah, 347 adet muhtelif çap ve markalarda fişek ele geçirildi. İlçe genelinde aranan şahıslara yönelik çalışmalar ve asayiş uygulamalarında 10 bin 581 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda farklı suçlardan aranan 223 şahıs emniyet güçlerince yakalandı.

Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince ilçede toplamda 24 adet operasyon yapıldı. Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan 27 şahsa işlem yapıldı 13 adet uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 30 şahıs gözaltına alındı. 15 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Yapılan narkotik çalışmalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliği için 24 saat aralıksız çalışmaya devam edeceklerini, vatandaşların şüphelendikleri olay ve kişilerle ilgili polisten yardım aldığında kimliklerinin gizli tutulacağını açıkladılar. - BALIKESİR

Edremit'te polisten suça ve suçluya geçit yok
Edremit'te polisten suça ve suçluya geçit yok
Edremit'te polisten suça ve suçluya geçit yok
Edremit'te polisten suça ve suçluya geçit yok
Edremit'te polisten suça ve suçluya geçit yok
Edremit'te polisten suça ve suçluya geçit yok

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Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Hisarcık, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edremit'te polisten suça ve suçluya geçit yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edremit'te polisten suça ve suçluya geçit yok - Son Dakika
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