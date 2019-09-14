Son Dakika Haberleri: Edremit'te renkli defile
Son Dakika Güncel Haber

Edremit'te renkli defile

1 saat önce

Edremit Belediyesi tarafından ilk kez 'Geçmişten geleceğe, Kazdağları Türkmen Gelinleri' defilesi büyük ilgi gördü.

Edremit'te renkli defile, System.String[]

Edremit Belediyesi tarafından ilk kez 'Geçmişten geleceğe, Kazdağları Türkmen Gelinleri' defilesi büyük ilgi gördü.


Altınoluk Anfi Tiyatro'da düzenlenen defilede, mankenlerden bazıları çocukları ile podyuma çıkarken, yaşlı teyzelerde usta mankenlere taş çıkarttılar. Defilede geçmişten günümüze birbirinden güzel el emeği göz nuru kıyafetler ise göz kamaştırdı.


Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, "Geleneklerimize sahip çıkarak yaşatmaya çalışan modern genç kadınlarımıza minnettar olduğumu belirtmek isterim. Belediye olarak bu organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bunlar medeniyetlerimizin renklerini sergileyen ve kültürümüzü gösteren eserler. Kıyafetleri sadece bir kumaş parçası, bir güzellik olarak görmemek gerekir. Bu estetiktir. Aynı zamanda duygudur. Aynı zamanda medeniyettir, yaşantıdır. Bütün yöremizin kültürüdür" dedi. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi, Kazdağları, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



12 yaşındaki öğrenci, öğretmenine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
Çorlu tren faciasında oğlunu kaybeden anne Gülben Ergen'e seslendi: Oğlum ile oğlunuz aynı takımda top oynuyordu. Bir gün aradınız mı? SU-35'in antrenman uçuşu nefesleri kesti Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı Dunford ile Güvenli Bölge'yi görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 19:09:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edremit'te renkli defile
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]