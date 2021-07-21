Edremit'te resmi bayramlaşma yapıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen resmi bayramlaşma yapıldı

Edremit Öğretmen Evi bahçesinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal ev sahipliği yaptı. Bayramların birlik ve beraberlik günleri olduğunu altını çizen Kaymakam Ünsal paylaşmanın mutluluğunun yaşanması gerektiğini ifade etti. Bayramlaşmaya katılanlara seslenen Ünsal "Edremit'te bu bayramda et girmeyen ev kalmasın. Paylaşalım. Paylaştıkça hayat güzel bir anlam kazanır" dedi. Bayramlarda özellikle şehit yakınları ve gazilerinde unutulmaması gerektiğini ifade eden Edremit Kaymakamı Ünsal, pandemi konusunda da vatandaşları uyardı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı. Aşılamanın pandemi ile mücadelede büyük bir silah olduğunu ifade eden Ünsal "Çevremizde aşı olmayı teşvik edelim. Yakınımızda ailemizde aşı olmayanlar var ise onları ikna edelim. Birinci doz, ikinci doz ve hatta üçüncü doz aşılarımızı mutlaka yaptıralım." dedi. Tüm Edremitlilerin bayramını en içten dilekleriyle kutlayan Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal "Bayramın birlik beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılması ve ülkemize huzur getirmesi dileğiyle bütün Edremitli hemşerilerimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi. Bayramlaşma pandemi kuralları dahilinde açık havada yapıldı ve ilçe protokolü katıldı. - BALIKESİR