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Edremit'te roman mahallesi karıştı: 1 ölü 9 yaralı

25 dakika önce

Edremit'te roman mahallesi karıştı: 1 ölü 9 yaralıBALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı İbrahimce Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Edremit'te roman mahallesi karıştı: 1 ölü 9 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı İbrahimce Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada 9 kişi yaralandı, 1 kişide öldü.

Edinilen bilgiye göre, Çardaktepe mevkiinde 21.30 sıralarında iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı çatışmada, 9 kişi yaralanırken bir kişi de yaşamını yitirdi. Asayiş ekipleri ve Yunuslar ile çok sayıda polis ekibi mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Çıkan çatışmada Hasan Nail Çalgı'nın yaşamını yitirdiği öğrenilirken, olayla ilgili olarak S.G. isimli kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yaralılar ise Edremit Devlet ve özel hastanelerde tedavi altına alındı. Aile yakınları ise olay sonrası hastanelere akın etti. Polis olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde çok sayıda boş kurşun kovanı buldu. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

Edremit'te roman mahallesi karıştı: 1 ölü 9 yaralı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:55 Kaynak: İHA
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Balıkesir'de iki aile arasında silahlı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
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