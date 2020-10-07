Edremit'te ruhsatsız yapılara beton döken firmalara yaptırım uygulanacak - Son Dakika

Van'ın Edremit Belediyesi, ruhsatsız yapılaşmanın önüne geçmek, sağlıklı, estetik ve modern bir yapılaşmanın ortaya çıkması için ruhsatsız yapılara beton döken firmalara yönelik bir dizi yaptırım kararı aldı.

Edremit Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı İsmail Say'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından meclise sunulan ruhsatsız yapılarla ilgili yaptırımları içeren talep değerlendirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Say, amaçlarının kaçak yapılaşmanın önüne geçmek olduğunu söyledi.

Şehirleşmeyi daha güzel bir noktaya taşımak için idari tedbirleri artırmayı hedeflediklerini belirten Say, şöyle konuştu:

"Edremit'te çok yoğun kaçak yapılaşma var. Bunları kontrol altına almaya çalışarak, bu anlamda da emsal karar almak istiyoruz. Ruhsatsız yapılara beton firmalarının beton dökmeyişini, ilgili kurumların elektrik, su, internet ve doğalgaz aboneliklerini vermemeleri gerekiyor. Niyetimizin beton firmalarını cezalandırmak olmadığını söylemek isterim. Gayemiz tamamen modern bir kent oluşturmak. Bu kararın aynısını da bir yazı ile elektrik, gaz şirketi ve VASKİ'ye de göndereceğiz. Bu anlamda elektrik, su, telefon, internet ve doğalgaz aboneliklerini veren kurum ve kuruluşların ruhsatı olmayan yeni yapılara abonelik vermemeleri gerektiğini bildireceğiz."

Ruhsatsız yapılarla ilgili talep, oy çokluğu ile kabul edildi.