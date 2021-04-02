Edremit'te 'Sabahattin Ali Anı Evi' ziyarete açıldı - Son Dakika

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Belediye tarafından ünlü edebiyatçı Sabahattin Ali'nin 103 yıl önce yaşadığı ev, Anı Evi'ne dönüştürüldü. Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali, anı evinin açılışında duygusal anlar yaşarken, gözyaşlarına hakim olamadı.

Ünlü edebiyatçı Sabahattin Ali'nin Edremit ilçesinde çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği ev, Edremit Belediyesi tarafından tadilattan geçirilerek, 'Anı Evi' haline getirildi. Sabahattin Ali Anı Evi, düzenlenen törenle vatandaşların ziyaretine açıldı. Anı Evi içerisinde, Filiz Ali tarafından bağışlanan Sabahattin Ali'nin son giydiği kıyafetler, kullandığı aksesuar ve el yazısıyla kaleme aldığı şiirler de bulunuyor.

Açılış töreninde konuşan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Yıl 1918, bundan 103 yıl önce, Sabahattin Ali, ailesiyle bu sokağa taşındı. Çocukluğu ve ilk gençlik yılları burada geçti, bu evde yaşadı. Bu sokaklarda koşardı, bu dağlarda gezerdi. Çalışkan bir çocuktu. Bir akşam evinde ışık olmadığı için sokak lambasının aydınlığında çalışıyordu. Onu gören Edremit Kuvayı Milliye hareketinden Ruhi Sağdıç yanına yaklaşmış, 'Ne yapıyorsun?' diye sormuş. Evinde elektrik olmadığını öğrenince, bizim eve gel, dersini bizim evde yap demiş. Babasıyla konuşup Sabahattin Ali ile yakından ilgilenmiş. Bu vesileyle sadece bu toprakları kurtaran değil, küçük çocukları da kollayan, o şanlı Edremit Kuvayı Milliyecilerine de şükranlarımı sunuyorum. O çocuk, 41 yıllık hayatına çok şey sığdırdı. İlk öykülerini, ilk şiirlerini bu topraklarda, Edremit'te yazdı. Nice öykülerini bu topraklarda yazdı. Kaz Dağları'nda başlattığı edebi yolculuğu, Kürk Mantolu Madonna ile Almanya'ya kadar uzandı. Bugün onun öldüğü gün değil, yaşadığı gün olarak tarihe geçecek. Edremit'in Sabahattin Ali'si ölmedi, eserleriyle yaşamaktadır. Bugün müze kıymetliyse, bunda bir kişinin çok büyük katkısı vardır. O kişi, Sabahattin Ali'nin göz bebeği, teşrifleriyle bizi onurlandıran biricik kızı Filiz Ali'dir. Senelerdir saklanan hatırlar bana verildiğinde inanın, ellerim titredi" dedi.Konuşma kürsüsüne davet edilen Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali de duygusal anlar yaşadı. Filiz Ali, "Sevgili Edremitliler, sevgili Edremit Belediye Başkanı. O kadar güzel konuştunuz ki ben artık söyleyecek bir laf bulamıyorum. Fakat her şeyden önce Sabahattin Ali adını Edremit'te de yaşatmak için ortaya konulan bu müthiş çaba beni çok duygulandırdı. Başından itibaren zaten heyecanla bu anı bekliyordum. Aslında Nisan'ın 2'si babamın kaybolduğu gündür. Ama bence bugün babamın tekrar doğduğu gündür" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Programda kapsamında Edremit Belediyesi tarafından hazırlatılarak, yayınlanan 'Edremit'in Sabahattin Ali'si' isimli kitabın tanıtımı gerçekleştirilerek, vatandaşlara da ücretsiz olarak dağıtıldı.

- Balıkesir