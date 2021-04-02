Edremit'te 'Sabahattin Ali Anı Evi' ziyarete açıldı - Son Dakika

Edremit'te 'Sabahattin Ali Anı Evi' ziyarete açıldı

02.04.2021 18:51
Edremit'te 'Sabahattin Ali Anı Evi' ziyarete açıldı, System.String[]

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Belediye tarafından ünlü edebiyatçı Sabahattin Ali'nin 103 yıl önce yaşadığı ev, Anı Evi'ne dönüştürüldü.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Belediye tarafından ünlü edebiyatçı Sabahattin Ali'nin 103 yıl önce yaşadığı ev, Anı Evi'ne dönüştürüldü. Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali, anı evinin açılışında duygusal anlar yaşarken, gözyaşlarına hakim olamadı.

Ünlü edebiyatçı Sabahattin Ali'nin Edremit ilçesinde çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği ev, Edremit Belediyesi tarafından tadilattan geçirilerek, 'Anı Evi' haline getirildi. Sabahattin Ali Anı Evi, düzenlenen törenle vatandaşların ziyaretine açıldı. Anı Evi içerisinde, Filiz Ali tarafından bağışlanan Sabahattin Ali'nin son giydiği kıyafetler, kullandığı aksesuar ve el yazısıyla kaleme aldığı şiirler de bulunuyor.

Açılış töreninde konuşan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Yıl 1918, bundan 103 yıl önce, Sabahattin Ali, ailesiyle bu sokağa taşındı. Çocukluğu ve ilk gençlik yılları burada geçti, bu evde yaşadı. Bu sokaklarda koşardı, bu dağlarda gezerdi. Çalışkan bir çocuktu. Bir akşam evinde ışık olmadığı için sokak lambasının aydınlığında çalışıyordu. Onu gören Edremit Kuvayı Milliye hareketinden Ruhi Sağdıç yanına yaklaşmış, 'Ne yapıyorsun?' diye sormuş. Evinde elektrik olmadığını öğrenince, bizim eve gel, dersini bizim evde yap demiş. Babasıyla konuşup Sabahattin Ali ile yakından ilgilenmiş. Bu vesileyle sadece bu toprakları kurtaran değil, küçük çocukları da kollayan, o şanlı Edremit Kuvayı Milliyecilerine de şükranlarımı sunuyorum. O çocuk, 41 yıllık hayatına çok şey sığdırdı. İlk öykülerini, ilk şiirlerini bu topraklarda, Edremit'te yazdı. Nice öykülerini bu topraklarda yazdı. Kaz Dağları'nda başlattığı edebi yolculuğu, Kürk Mantolu Madonna ile Almanya'ya kadar uzandı. Bugün onun öldüğü gün değil, yaşadığı gün olarak tarihe geçecek. Edremit'in Sabahattin Ali'si ölmedi, eserleriyle yaşamaktadır. Bugün müze kıymetliyse, bunda bir kişinin çok büyük katkısı vardır. O kişi, Sabahattin Ali'nin göz bebeği, teşrifleriyle bizi onurlandıran biricik kızı Filiz Ali'dir. Senelerdir saklanan hatırlar bana verildiğinde inanın, ellerim titredi" dedi.Konuşma kürsüsüne davet edilen Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali de duygusal anlar yaşadı. Filiz Ali, "Sevgili Edremitliler, sevgili Edremit Belediye Başkanı. O kadar güzel konuştunuz ki ben artık söyleyecek bir laf bulamıyorum. Fakat her şeyden önce Sabahattin Ali adını Edremit'te de yaşatmak için ortaya konulan bu müthiş çaba beni çok duygulandırdı. Başından itibaren zaten heyecanla bu anı bekliyordum. Aslında Nisan'ın 2'si babamın kaybolduğu gündür. Ama bence bugün babamın tekrar doğduğu gündür" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Programda kapsamında Edremit Belediyesi tarafından hazırlatılarak, yayınlanan 'Edremit'in Sabahattin Ali'si' isimli kitabın tanıtımı gerçekleştirilerek, vatandaşlara da ücretsiz olarak dağıtıldı.


- Balıkesir
Edremit'te 'Sabahattin Ali Anı Evi' ziyarete açıldı
Edremit'te 'Sabahattin Ali Anı Evi' ziyarete açıldı
Edremit'te 'Sabahattin Ali Anı Evi' ziyarete açıldı
Edremit'te 'Sabahattin Ali Anı Evi' ziyarete açıldı
Edremit'te 'Sabahattin Ali Anı Evi' ziyarete açıldı
Edremit'te 'Sabahattin Ali Anı Evi' ziyarete açıldı
Edremit'te 'Sabahattin Ali Anı Evi' ziyarete açıldı
Edremit'te 'Sabahattin Ali Anı Evi' ziyarete açıldı
Edremit'te 'Sabahattin Ali Anı Evi' ziyarete açıldı
Edremit'te 'Sabahattin Ali Anı Evi' ziyarete açıldı
Edremit'te 'Sabahattin Ali Anı Evi' ziyarete açıldı

Sabahattin Ali, Filiz Ali, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edremit'te 'Sabahattin Ali Anı Evi' ziyarete açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Elvan, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine ekonomi reformlarını anlattı Bakan Elvan, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine ekonomi reformlarını anlattı Diyet yapacaklar dikkat! Konunun uzmanı bir tehlikeye karşı açık açık uyardı Diyet yapacaklar dikkat! Konunun uzmanı bir tehlikeye karşı açık açık uyardı Melek İpek'in mahkemede ifade veren küçük kızı, yaşadıkları dehşeti anlattı Melek İpek'in mahkemede ifade veren küçük kızı, yaşadıkları dehşeti anlattı Beşiktaş hakem Meler üstünden yine MHK'ye yüklendi, Kasımpaşa Kulübü de tartışmaya dahil oldu Beşiktaş hakem Meler üstünden yine MHK'ye yüklendi, Kasımpaşa Kulübü de tartışmaya dahil oldu Son dakika: AK Parti, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu Son dakika: AK Parti, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı 3 çocuk annesi kadın kayıplara karıştı, kocası 3 çocuk annesi kadın kayıplara karıştı, kocası "Yuvana dön" çağrısında bulundu Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin detayları hatırlattı İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin detayları hatırlattı         
18:58
Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu         
18:28
Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur         
17:36
Eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayayarak görüntü çeken zanlı tutuklandı Eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayayarak görüntü çeken zanlı tutuklandı         
17:19
AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı         
17:10
Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak         
15:28
Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak         
15:11
Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı         
14:17
Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı         
14:06
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı         
13:22
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin         
11:17
Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri         
10:42
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı         
08:41
PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı         
23:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 19:12:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Edremit'te 'Sabahattin Ali Anı Evi' ziyarete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei