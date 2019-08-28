Son Dakika Haberleri: Edremit'te sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Edremit'te sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

13 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Edremit'te sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Altınkum Mahallesi'nde deniz kıyısına yakın sazlık alanda çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Balıkesir, Altınkum, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 04:10 Kaynak: AA
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