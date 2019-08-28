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Edremit'te sazlık alanda yangın

11 dakika önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde sazlık alanda yangın çıktı.

Edremit'te sazlık alanda yangın, System.String[]

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde sazlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının ilk belirlemelere göre yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenildi.
Edremit ilçesinin Altınkum mahallesi sınırları içerisinde kalan sazlık alanda saat 01.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin durumu itfaiyeye polise haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit, Zeytinli ve Burhaniye itfaiyelerine bağlı ekipler, 14 itfaiye aracı ve 2 iş makinesiyle alevlere müdahale etti. Polis ekipleri de bu sırada, Edremit-Burhaniye arasında ulaşımı sağlayan tali yolu trafiğe kapattı.
Müdahalelere rağmen kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan ve yazlık konutlara yaklaşan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olurken, soğutma çalışmaları sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Alevlerden görüntü
-İtfaiyenin çalışmaları ve yangına müdahalesi
-Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT(Balıkesir),
(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)


Balıkesir, İtfaiye, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 02:41 Kaynak: DHA
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