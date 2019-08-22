Son Dakika Haberleri: Edremit'te sazlık yangını (2)
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Edremit'te sazlık yangını (2)

54 dakika önce

KONTROL ALTINA ALINDIBalıkesir'in Edremit ilçesindeki Altınkum Mahallesi ile Burhaniye ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nin kesiştiği noktadaki sazlık alanda saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edremit'te sazlık yangını (2), System.String[]

KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Altınkum Mahallesi ile Burhaniye ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nin kesiştiği noktadaki sazlık alanda saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 kilometre mesafedeki yerleşim yerlerinde paniğe yol açan yangında 50 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangın bölgesine yakın bir yerde bulunan barınaktaki hayvanlar ise alevlerden zarar görmezken, diğer yerleşim yerlerinden uzaktaki 3 katlı villanın bahçesindeki otların yandığı belirtildi.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.


Ören Mahallesi, Burhaniye, Altınkum, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:45 Kaynak: DHA
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