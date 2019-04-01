Son Dakika Haberleri: Edremit'te Seçim Gerginliği

Edremit'te Seçim Gerginliği

54 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde CHP Adayı Selman Hasar Arslan kesin olmayan sonuçlara göre ilçenin yeni belediye başkanı oldu.

Edremit'te Seçim Gerginliği, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde CHP Adayı Selman Hasar Arslan kesin olmayan sonuçlara göre ilçenin yeni belediye başkanı oldu.

Cumhuriyet Meydanındaki CHP'nin kutlamalarına bir grup, sandıkların çoğunluğunun açılmaması nedeniyle itiraz etti. Grup "Burası Kürdistan değil" şeklinde sloganlar attı. Resmi kaynaklardan açıklanan kesin olmayan sonuçların açıklanması sonrasında grup alandan ayrıldı. Seçimi kazanan CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ise Cumhuriyet Meydanında partilileri ile zaferini kutladı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:11 Kaynak: İHA

Balıkesir, Cumhuriyet Halk Partisi, Edremit, Güncel
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