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Son dakika haberleri! Edremit ilçesinde Şehit Polis Memuru Abdulkadir Güngör - 10 operasyonunda bir katil zanlısı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Edremit ilçesinde Şehit Polis Memuru Abdulkadir Güngör - 10 operasyonunda bir katil zanlısı yakalandı

28.12.2021 15:00

Son dakika haberi... Edremit ilçesinde Şehit Polis Memuru Abdulkadir Güngör - 10 operasyonunda bir katil zanlısı yakalandı Edremit'te özel harekat ve helikopter destekli operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi Balıkesir'in Havran İlçesinde narkotik bir olayın takibinin yapıldığı esnada...

Edremit ilçesinde Şehit Polis Memuru Abdulkadir Güngör - 10 operasyonunda bir katil zanlısı yakalandı

Edremit'te özel harekat ve helikopter destekli operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Havran İlçesinde narkotik bir olayın takibinin yapıldığı esnada şüpheliler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Polis Memuru Abdulkadir Güngör'ün ismi, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bugün saat 07.00 itibariyle il genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyona verildi. Şehidin mesai arkadaşları tarafından Edremit ilçesinde yapılan operasyonlarda bir katil zanlısı, bir kasten yaralama zanlısı ve bir hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe genelinde 44 şüpheli hedefe yönelik Hava destekli yapılan Şehit Polis Memuru Abdulkadir GÜNGÖR- 10 Operasyonu ile ilgili olarak Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 310 personel, 36 araç ile ikamet ve işyerlerinde yapılan operasyonda 12 adet av tüfeği, 2 Adet tabanca, 16 Adet 9 mm tabanca fişeği, 30 Adet av tüfeği fişeği, 4 gram metanfetamin uyuşturucu madde, 48 gram bonzai uyuşturucu madde elde edildi. Ayrıca 106 adet cinsel İiçerikli hap 7 adet cinsel içerikli jel ele geçildi.

Hakkında Kasten Öldürme suçundan aranan 1 şahıs Hırsızlık suçundan aranan 1 şahıs ve Kasten Yaralama suçundan aranan 1 şahıs olmak üzere 3 aranan şahıs yakalandı. Yapılan operasyon ile ilgili emniyet güçlerinin soruşturmaları devam ediyor. Şahısların soruşturma çalışması sonrasında adliyeye sevki bekleniyor.

Son dakika haberleri! Edremit ilçesinde Şehit Polis Memuru Abdulkadir Güngör - 10 operasyonunda bir katil zanlısı yakalandı
Son dakika haberleri! Edremit ilçesinde Şehit Polis Memuru Abdulkadir Güngör - 10 operasyonunda bir katil zanlısı yakalandı
Son dakika haberleri! Edremit ilçesinde Şehit Polis Memuru Abdulkadir Güngör - 10 operasyonunda bir katil zanlısı yakalandı
Son dakika haberleri! Edremit ilçesinde Şehit Polis Memuru Abdulkadir Güngör - 10 operasyonunda bir katil zanlısı yakalandı
Son dakika haberleri! Edremit ilçesinde Şehit Polis Memuru Abdulkadir Güngör - 10 operasyonunda bir katil zanlısı yakalandı
Son dakika haberleri! Edremit ilçesinde Şehit Polis Memuru Abdulkadir Güngör - 10 operasyonunda bir katil zanlısı yakalandı
Son dakika haberleri! Edremit ilçesinde Şehit Polis Memuru Abdulkadir Güngör - 10 operasyonunda bir katil zanlısı yakalandı
Son dakika haberleri! Edremit ilçesinde Şehit Polis Memuru Abdulkadir Güngör - 10 operasyonunda bir katil zanlısı yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Polis Memuru, Edremit, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Edremit ilçesinde Şehit Polis Memuru Abdulkadir Güngör - 10 operasyonunda bir katil zanlısı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Edremit ilçesinde Şehit Polis Memuru Abdulkadir Güngör - 10 operasyonunda bir katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
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