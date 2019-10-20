Edremit'te şehitler için mevlit okutuldu

Van'ın Edremit ilçesinde şehitler için mevlid-i şerif okutuldu dualar edildi.



Edremit İlçe Müftülüğü tarafından Erdemkent Mahallesi Camisi'nden düzenlenen mevlid-i şerif programına Van Vali Yardımcısı Ferhat Atar, Van İl Müftüsü Ömer Keskin, Edremit Müftüsü Murat Karayiğit, 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Müftülükte görevli imamların mevlid-i şerif okumasının ardından İl Müftüsü Ömer Keskin şehitler için dua etti.



Ellerini semaya açan cami cemaatinin hep bir ağızdan 'amin' demesinin ardından programa katılan minik öğrencilerle fotoğraf çektirildi. - VAN