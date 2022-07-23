Edinilen bilgilere göre, olay, 21: 30 sıralarında otogar önünde meydana geldi. Mustafa G. ait 17 LL 384 plakalı araç seyir halinde iken bilinmeyen nedenle motor kısımından alev aldı. Sürücü kendini dıları atarken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Yangın, ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Polis ise geniş güvenlik önlemi aldı. Aracın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Tragger, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Edremit'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

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