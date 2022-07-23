Edremit'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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Edremit'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı

23.07.2022 22:26
Edremit'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Balıkesirin Edremit ilçesinde seyir halindeki araç, alev alev yandı.

Balıkesirin Edremit ilçesinde seyir halindeki araç, alev alev yandı. Otomobil yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, olay, 21: 30 sıralarında otogar önünde meydana geldi. Mustafa G. ait 17 LL 384 plakalı araç seyir halinde iken bilinmeyen nedenle motor kısımından alev aldı. Sürücü kendini dıları atarken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Yangın, ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Polis ise geniş güvenlik önlemi aldı. Aracın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR

YORUMLAR
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Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı Park halindeki tır sürücüsü ölü bulundu Park halindeki tır sürücüsü ölü bulundu
Kaynak: İHA

Tragger, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edremit'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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