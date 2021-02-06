Edremit'te seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Edremit'te seyir halindeki otomobil yandı

06.02.2021 00:53

Edremit'te seyir halindeki otomobil yandı Balıkesir'in Edremit ilçesinde seyir halindeki bir otomobil bilinmeyen nedenle yandı.

Edremit'te seyir halindeki otomobil yandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde seyir halindeki bir otomobil bilinmeyen nedenle yandı. Korkutan yangında itfaiyecilerin müdahalesi, bir cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçay caddesi Zeytinli kavşağında meydana geldi. Sinem Ç. İdaresindeki 17 ACB 443 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahalesi sonrası otomobildeki yangın söndürülürken, bir cep telefonu tarafından otomobil yangınının söndürülmesi saniye saniye görüntülendi.

Edremit'te seyir halindeki otomobil yandı
Edremit'te seyir halindeki otomobil yandı
Edremit'te seyir halindeki otomobil yandı
Edremit'te seyir halindeki otomobil yandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Edremit'te seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika


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