Edremit'te seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

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Edremit'te seyir halindeki otomobil yandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde seyir halindeki bir otomobil bilinmeyen nedenle yandı. Korkutan yangında itfaiyecilerin müdahalesi, bir cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçay caddesi Zeytinli kavşağında meydana geldi. Sinem Ç. İdaresindeki 17 ACB 443 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahalesi sonrası otomobildeki yangın söndürülürken, bir cep telefonu tarafından otomobil yangınının söndürülmesi saniye saniye görüntülendi.