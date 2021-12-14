Edremit'te silah ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Edremit KOM Grup Amirliği ve Edremit NSM Grup Amirliği ekipleri tarafından silah ve uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik bir eve operasyon düzenlendi.
Şüpheli şahıslara ait evde yapılan aramada; 1 adet namlusu açılmış kuru sıkı tabanca, 5 adet namlusu kapalı kuru sıkı tabanca, 6 adet 9x19 mm. tabanca fişeği, 15 Adet 7,65 mm. tabanca fişeği, 11 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet kaynak transformatörü, 1 adet kriko, 1 adet masa mengenesi, 1 adet torna makinesi, 1 adet taşlama makinesi, 1 adet yivset açmaya yarayan el makinesi, 1 adet piknik tüpü ve pürmüz, 1 adet oksijen kaynağı, 1 adet el mengenesi, 3 adet matkap, 4 adet demir testere,1 adet kumpas, 1 adet ampermetre, 34 adet içi namlu yapımında kullanılmak üzere açılmış demir boru, 1 adet namlu yapımında kullanılan demir çubuk, 4 adet yuvarlak işleme ucu, 26 adet matkap uc, 6 adet tornavida, 1 adet el bileyi, 1'er adet pense, kerpeten, kurbağacık, 257,95 gram esrar, 4,82 gram metamfetamin, 14,40 gram kokain, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli hakkında 6136 SKM ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak suçundan tahkikatın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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