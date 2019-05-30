Son Dakika Haberleri: Edremit'te sivrisinek seferberliği
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Edremit'te sivrisinek seferberliği

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit Belediyesi yaz ayları yaklaşırken karasinek ve sivrisinekler için bütün mahallelerde ilaçlama seferberliği başlattı.

Edremit'te sivrisinek seferberliği, System.String[]
Balıkesir'in Edremit Belediyesi yaz ayları yaklaşırken karasinek ve sivrisinekler için bütün mahallelerde ilaçlama seferberliği başlattı.

Büyükşehir yasası gereği daha önce 5 yıl boyunca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanında olan ilaçlama hizmeti, Büyükşehir Belediyesi'nde yakın zamanda alınan bir kararla ilçe belediyelerine devredildi. Alınan bu karar üzerine Edremit Belediyesi hemen ilaçlamaya başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler haşere ile mücadele kapsamında dere yatakları ve su birikintileri gibi sineklerin üremesine imkan veren yerler başta olmak üzere tüm mahalleler için seferber oldu. Edremit Belediyesi'nin çevre sağlığı ve halk sağlığının korunmasına yönelik başlattığı ilaçlama çalışmalarıyla ilgili konuşan Başkan Selman Hasan Arslan, "Bu görev bize devredildiği andan itibaren hemen çalışmalara başladık. Öncelikle şikayetlerin çok geldiği yerlere yoğunlaşıyoruz. Haftanın yedi günü devam edecek olan ilaçlamayla birlikte, vatandaşların pencere açabileceği rahat bir yaz geçirmelerini sağlamak için çalışıyoruz" dedi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:44 Kaynak: İHA
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