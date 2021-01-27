Edremit'te sokak hayvanları için mama noktaları oluşturuldu - Son Dakika

Edremit'te sokak hayvanları için mama noktaları oluşturuldu
27.01.2021 11:17
Balıkesir'in Edremit ilçesinde hayvan severler tarafından "Can Dostlar Yaşasın" projesi kapsamında kentin değişik noktalarına mama noktaları oluşturuldu.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde hayvan severler tarafından "Can Dostlar Yaşasın" projesi kapsamında kentin değişik noktalarına mama noktaları oluşturuldu.
AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı öncülüğünde başlatılan projenin ilk etabında, kentin belirli noktalarında 16 kedi ve köpek için mama kapları kondu.
Proje tamamlandığında şehrin tüm mahallelerinde sokak hayvanları için 1000 mama kabı konulacağı belirtildi.
Mama noktaları oluşturulması etkinliğinde gazetecilere açıklama yapan AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, "Sokak hayvanlarına sahip çıkmak insanlık vazifelerimiz arasındadır ve onlar bize emanettir." dedi.
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