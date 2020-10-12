Edremit'te sokak lambasının alev alev yanması böyle görüntülendi - Son Dakika

Edremit'te sokak lambasının alev alev yanması böyle görüntülendi

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde sokak lambasının alev alev yanması saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, olay akşam saatlerinde Hamidey Mahallesi Hüsnü Elçin Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokak lambalarından biri yanmaya başladıktan bir süre sonra alev aldı. Sokak lambasının alev alması sokağı aydınlatırken bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Lambadan düşen plastik parçalar ise aşağıda yanmaya devam etti. Direğin yakınında park eden araç sahiplerinin ise araçları park ettikleri yerden aldıkları görüldü.

Tedbir amaçlı bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun süre lambanın alev alev yanması meraklı çevre sakinleri tarafından ilgi ile izlenirken cep telefonu ile görüntülendi. Yanan sokak lambası Büyükşehir Edremit İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.