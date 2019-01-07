Edremit'te Sokak ve Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı
1 saat önce
Van'da Edremit Belediyesi havaların soğumasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Van
'da Edremit Belediyesi
havaların soğumasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
, sokak ve yaban hayvanlarının su ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yaptığı çalışmaları aralıksız devam ettiriyor.
Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Atıf Çiçekli
, yaptığı açıklamada, kış şartlarında zeminin karla kaplı fırtınalı ve don olması dolayısıyla hayvanların yem bulmakta zorlandıklarını anlattı.
Hayvanların aç kalmaması ve ölmemesi için belediye ekipleri tarafından çeşitli bölgelere yem bırakıldığını belirten Çiçekli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Havalar elverişsiz olduğu sürece yem dağıtımını yapmaya da devam edeceğiz. Tüm hayvanların enerjilerini kaybetmemeleri ve güçsüz kalmalarını önlemek istiyoruz. Buradan tabii toplum olarak da her birimize çok büyük işler düşüyor. Bizim mutlaka ulaşamadığımız noktalar da oluyordur. Sokağa bırakacağımız bir kap mama veya bir parça ekmek bile hayvanların hayatlarını idame ettirmeleri noktasında büyük önem taşıyor. Bu noktada halkımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:17 Kaynak: AA
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