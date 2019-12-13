Edremit'te sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edremit'te sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Edremit'te sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

6 saat önce

Van'ın Edremit Belediyesi, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar başta olmak üzere sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Edremit'te sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı, System.String[]

Van'ın Edremit Belediyesi, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar başta olmak üzere sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.


Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan ağır kış şartları birçok ilde olduğu gibi Van'da da etkisini göstermeye devam ediyor. Edremit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sokak ve yaban hayvanlarının su ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yaptığı çalışmaları aralıksız devam ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde hem ekmek israfını önlemek, hem de sokak hayvanları için ilçedeki iş yerlerine ekmek kutusu dağıtarak anlamlı bir projeye imza atan Edremit Belediyesi, bugün de belirli noktalara yiyecekleri bırakarak hayvanların ihtiyaçlarını gideriyor. Sokak hayvanlarının yiyeceklerini bu şekilde karşılayan Edremit Belediyesi, kuşlar için de kar üstüne buğday serperek, ihtiyacı gidermeye çalışıyor.


Konu ile ilgili Edremit Belediyesinde yapılan açıklamada, kış şartlarında zeminin karla kaplı olması dolayısıyla hayvanların yem bulmakta zorlandığı belirtildi. Ekolojik dengeye katkı sağlamak amacıyla kış şartlarında açlıkla karşı karşıya kalan sokak hayvanları ve kuşlar için belirlenen noktalara ekmek ve buğdayın bırakıldığı ve hayvanların aç kalmaması için başlatılan bu çalışmanın da ağır kış şartları geçinceye kadar devam edeceği kaydedildi. - VAN

Edremit Belediyesi, Edremit, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Noterliklerde yapılacak düzenleme ile dolandırıcılıkların önüne geçilecek
Volkswagen, fabrika yatırımı için Türkiye kararını bir kez daha erteledi Ödülü almak için Kıbrıs Rum Kesimi'ne giden dünya birincisi Türk öğrenci, sınırdan içeri alınmadı Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin logosunu ve ismini nasıl bulunduğunu anlattı

Son Dakika Haberleri
20:42 Gaziantep'te "Baharat Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika
20:42 Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
20:40 Kars'ın eski İl Jandarma Komutanı Serdar Güngör hakkında müebbet istemi - Son Dakika
20:37 Ilgın hayvan pazarında "şap" karantinası - Son Dakika
20:33 Hollanda'da çiftçilerden hükümetin tarım politikasına protesto - Son Dakika
20:04 Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 5 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti - Son Dakika
19:07 AK Parti'de 2 başkan istifa ettiğini duyurdu! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 20:46:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Edremit'te sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]