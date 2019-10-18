Son Dakika Haberleri: Edremit'te 'Sosyal Denge Tazminatı' kabul edildi
Son Dakika Güncel Edremit'te 'Sosyal Denge Tazminatı' kabul edildi

Edremit'te 'Sosyal Denge Tazminatı' kabul edildi

2 saat önce

Van'ın Edremit Belediye Meclisi, yeniden meclis gündemine taşınan kamu görevlilerine 'Sosyal Denge Tazminatı' verilmesi teklifini görüşerek oy birliğiyle kabul etti.

Edremit'te 'Sosyal Denge Tazminatı' kabul edildi, System.String[]

Van'ın Edremit Belediye Meclisi, yeniden meclis gündemine taşınan kamu görevlilerine 'Sosyal Denge Tazminatı' verilmesi teklifini görüşerek oy birliğiyle kabul etti.


Edremit Belediyesi Meclisi ekim ayı toplantısının 3. birleşimi, meclis toplantı salonunda Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın başkanlığında yapıldı. Gündeme ilişkin maddelerin görüşülmesinden sonra, yeniden meclise taşınan sosyal denge tazminatı teklifine geçildi. Geçtiğimiz aylarda meclis gündemine getirilen ve HDP grubu tarafında reddedilen sosyal denge tazminatı teklifinin yeniden meclise taşımasıyla tekrardan görüşüldü.


Teklif talebinin okunması akabinde grup sözcülerine söz verildi. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamında en yetkili olan sendika ile sözleşmenin yapılması konusunda fikir birliği sağlandı.


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapan memur personelle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38'nci maddesinin (g) fıkrası gereğince çalışan sözleşmeli personele sosyal denge tazminatı ödenmesine, yetkili memur sendikası ile Edremit Belediyesi arasında sözleşme yapmak üzere başkana yetki verilmesine ilişkin sunulan teklif oy birliğiyle kabul edildi. - VAN

Edremit Belediyesi, Edremit, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van'da devriye aracına teröristler saldırdı! 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'a heyet gönderirseniz bunu iyi yere taşırız dedik KKTC Cumhurbaşkanı, Barış Pınarı Harekatı'nda söyledikleri sebebiyle ölüm tehdidi aldığını söyledi Erdoğan imzaladı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu resmen kuruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 13:58:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edremit'te 'Sosyal Denge Tazminatı' kabul edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]