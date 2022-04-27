Edremit'te tarih öğretmeni boş arsada ölü bulundu - Son Dakika
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Edremit'te tarih öğretmeni boş arsada ölü bulundu

27.04.2022 17:57

Edremit'te tarih öğretmeni boş arsada ölü bulundu Balıkesir'in Edremit ilçesinde tarih öğretmeni boş arsada ölü olarak bulundu.

Edremit'te tarih öğretmeni boş arsada ölü bulundu

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde tarih öğretmeni boş arsada ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay Soğanyemez Mahallesi 524. Sokak'ta meydana geldi. Silah sesinin duyulması üzerine ne olduğu olduğunu anlayamayan mahalle sakinleri, boş arsada cesedi gördü. Olay üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelmede kişinin M. Akif Ersoy Ortaokulu'nda tarih öğretmeni olarak görev yapan ve 2009 yılında istifa eden 40 yaşındaki Ali Yurga'ya ait olduğu tespit edildi. Olay üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili intihar olup olmadığı konusunda araştırma başlattı.

Edremit'te tarih öğretmeni boş arsada ölü bulundu
Edremit'te tarih öğretmeni boş arsada ölü bulundu
Edremit'te tarih öğretmeni boş arsada ölü bulundu
Edremit'te tarih öğretmeni boş arsada ölü bulundu

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Balıkesir, Edremit, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edremit'te tarih öğretmeni boş arsada ölü bulundu - Son Dakika


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