Edremit'te Tarihi Eser Operasyonu
11 dakika önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarihi eser ele geçirdi.
Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde jandarma tarihi eser ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, il ev ilçe jandarma ekipleri, Edremit'in Akçay
Mahallesi'nde ikamet eden M.S.V. isimli şahsın evinde tarihi eser bulundurduğu yönündeki bilgi üzerine harekete geçti. M.S.V'nin evine alınan izinle operasyon düzenlendi. Yapılan aramada bir adet 7x7 cm ebatlarında Hazreti İsa'yı temsil eden bronz obje, 8 adet sikke ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili M.S.V. gözaltına alındı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:17 Kaynak: İHA
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