Edremit'te Tarihi Eser Operasyonu
1 saat önce
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve yapılan baskında, Hz. İsa'nın çarmıha gerilişini simgeleyen bronz obje ve 8 sikke ele geçirildi.
BALIKESİR'in Edremit
ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve yapılan baskında, Hz. İsa'nın çarmıha gerilişini simgeleyen bronz obje ve 8 sikke ele geçirildi.
Edremit ilçesinde, izinsiz kazı, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu kapsamında çalışmalarını yürüten Jandarma
ekipleri, yapılan takip sonrasında bronz obje ve sikkelerin, M.S.V. tarafından satılmak üzere evinde saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, dün Akçay
'da şüpheliye ait eve baskın düzenledi. Aramada 7x7 cm ebatlarında Hz. İsa'nın çarmıha gerilişini simgeleyen bronz obje, 8 sikke ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.S.V.'nin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
- Balıkesir
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:42 Kaynak: DHA
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