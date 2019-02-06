Edremit'te Tarihi Eser Operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçay Mahallesi'nde yaşayan M.S.V'nin elinde tarihi eserler bulunduğu ihbarını aldı.



Şüphelinin evinde arama yapan ekipler, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilişini simgeleyen bronz obje, 8 sikke ve bir kurusıkı tabanca ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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