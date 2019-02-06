Son Dakika Haberleri: Edremit'te Tarihi Eser Operasyonu

Edremit'te Tarihi Eser Operasyonu

22 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Edremit'te Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçay Mahallesi'nde yaşayan M.S.V'nin elinde tarihi eserler bulunduğu ihbarını aldı.

Şüphelinin evinde arama yapan ekipler, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilişini simgeleyen bronz obje, 8 sikke ve bir kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:17 Kaynak: AA

Balıkesir, Edremit, Güncel
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