Edremit'te tarım hamlesi başlatıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 25 yıl sona yeninden tarıma açılan Çıkrıkçı Ovasındaki 305 dönüm arazide tohumlar toprakla buluşturuldu.

Arazinin 146 dönümünde ilk olarak ekilen domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak, kavun, karpuz, fasulye ve salatalık hasadına başlandı, 159 dönüm araziye ise yem bitkileri ekildi.

Edremit Belediyesi ile Çıkrıkçı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında geliştirilen ortak hizmet projesi kapsamında ekilen arazide hasada katılan Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazdağları'nın eteklerindeki Çıkrıkçı ve Bostancı bölgesinin bereketli topraklar olduğunu, bu toprakların yeniden tarıma kazandırıldığını söyledi.

Arslan, çiftçilere araç ve ekipman desteğinde bulunduklarını da ifade ederek, "Edremitimiz, '3T' olarak adlandırdığımız turizm, tarih, tarım ile kalkınacak. '3T'nin tarım ayağında 305 dönüm arazide tarıma başladık. Hem çiftçilerimiz hem de tüketicilerimiz kazanacak." dedi.

Arslan, Edremit'in geçmişte olduğu gibi günümüzde de tarımın merkezi olacağını sözlerine ekledi.