Son Dakika Haberleri: Edremit'te tefeci operasyonu: 3 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Edremit'te tefeci operasyonu: 3 gözaltı

1 saat önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Edremit'te tefeci operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda nakit para, çek ve senetler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilere yönelik yaptığı çalışmanın ardından Edremit'in turistik Güre Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda, faiz karşılığında senet alarak borç verdikleri tespit edilen C.C., İ.A. ve M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, 27 boş senet, toplam değeri 258 bin TL olan 11 senet, 75 bin TL değerinde bir çek ve 58 bin 365 TL nakit para ele geçirdi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


- Balıkesir
Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



40 yıllık mağara hayatı biten İskender amca, banyo taleplerini geri çevirdi
Hakkında yakalama kararı çıkarılan 32 asker FETÖ üyeliğinden tutuklandı İmamoğlu'na bağış yaptığı için kovulan İBB personeli işine geri döndü Rusya'ya seyahatte e-vize dönemi 1 Ekim'den itibaren başlıyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 13:33:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edremit'te tefeci operasyonu: 3 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]