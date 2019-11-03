Son Dakika Haberleri: Edremit'te 'Tek Evim Dünya' sloganıyla sahil temizliği
Son Dakika Güncel Edremit'te 'Tek Evim Dünya' sloganıyla sahil temizliği

Edremit'te 'Tek Evim Dünya' sloganıyla sahil temizliği

6 saat önce

Türkiye'nin tüm kıyı illerinde bulunan Bahçeşehir Koleji, 'Tek Evim Dünya' sloganıyla eş zamanlı olarak kıyı temizliği yaparak, sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.

Edremit'te 'Tek Evim Dünya' sloganıyla sahil temizliği, System.String[]

Türkiye'nin tüm kıyı illerinde bulunan Bahçeşehir Koleji, 'Tek Evim Dünya' sloganıyla eş zamanlı olarak kıyı temizliği yaparak, sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.


Van'ın Edremit Belediyesi işbirliği ile yürütülen temizlik çalışmasına Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, veliler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Türkiye'nin birçok ilinde sahile kıyısı olan yerlerde yapılan temizlik çalışması, Van'da da Edremit sahil bandında gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımla yapılan temizlik kampanyasında Van Gölü kirliliğine dikkat çekildi. Temiz çevre bilincinin kazandırılmasının amaçlandığı projede katılımcılar temiz çevre, temiz deniz ve 'Tek Evim Dünya' sloganıyla harekete geçti. Bu projeyle gönüllü katılımcılar eş zamanlı olarak kıyı ve sahil şeritlerine akın etti.


Temizlik sonrası Edremit Kent Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, burada açıklamalarda bulundu. Van Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamada, "Bahçeşehir Koleji olarak Türkiye'nin ilk en büyük kıyı temizliğini başlatmakta ve sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirmekteyiz. Küçük yaştan itibaren bir çocuğa, bir gence denizin, yaşadığı çevrenin temizliğinin önemi; sahip çıkılması, korunması gereken ihtiyaçlar ve doğal güzellikler olduğunun bilincinin verilmesi gerektiği bu projeyle bir kez daha hatırlatılmış oldu. Böyle geniş çapta bir projeyi hayata geçirmek ve faaliyette bulunup kalabalık bir kitleyi buna dahil etmek istemek de gelecek nesiller için umut vericidir. Bahçeşehir Koleji olarak buna öncülük etmek, çocukları ve gençleri bilinçlendirmek de bizim için büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Projeyle ilgili olarak Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan'a, öğretmenlerimiz, velilerimiz, öğrencilerimiz ve vatandaşlarımıza vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederiz" denildi. - VAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Durağa dalıp, 3 kişiyi bıçaklayan otobüs şoförü ile ilgili İBB'den açıklama: Adli ve idari işlemler başlatıldı
Silivri'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı Furkan Vakfı'nın eylemine polisin biber gazı ve joplu müdahalesi sosyal medyada tepki gördü AK Partili eski bakan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi yönetimine girince parti içinden sert eleştiriler geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 21:45:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edremit'te 'Tek Evim Dünya' sloganıyla sahil temizliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]