Edremit'te 'Tek Evim Dünya' sloganıyla sahil temizliği

Türkiye'nin tüm kıyı illerinde bulunan Bahçeşehir Koleji, 'Tek Evim Dünya' sloganıyla eş zamanlı olarak kıyı temizliği yaparak, sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.



Van'ın Edremit Belediyesi işbirliği ile yürütülen temizlik çalışmasına Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, veliler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Türkiye'nin birçok ilinde sahile kıyısı olan yerlerde yapılan temizlik çalışması, Van'da da Edremit sahil bandında gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımla yapılan temizlik kampanyasında Van Gölü kirliliğine dikkat çekildi. Temiz çevre bilincinin kazandırılmasının amaçlandığı projede katılımcılar temiz çevre, temiz deniz ve 'Tek Evim Dünya' sloganıyla harekete geçti. Bu projeyle gönüllü katılımcılar eş zamanlı olarak kıyı ve sahil şeritlerine akın etti.



Temizlik sonrası Edremit Kent Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, burada açıklamalarda bulundu. Van Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamada, "Bahçeşehir Koleji olarak Türkiye'nin ilk en büyük kıyı temizliğini başlatmakta ve sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirmekteyiz. Küçük yaştan itibaren bir çocuğa, bir gence denizin, yaşadığı çevrenin temizliğinin önemi; sahip çıkılması, korunması gereken ihtiyaçlar ve doğal güzellikler olduğunun bilincinin verilmesi gerektiği bu projeyle bir kez daha hatırlatılmış oldu. Böyle geniş çapta bir projeyi hayata geçirmek ve faaliyette bulunup kalabalık bir kitleyi buna dahil etmek istemek de gelecek nesiller için umut vericidir. Bahçeşehir Koleji olarak buna öncülük etmek, çocukları ve gençleri bilinçlendirmek de bizim için büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Projeyle ilgili olarak Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan'a, öğretmenlerimiz, velilerimiz, öğrencilerimiz ve vatandaşlarımıza vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederiz" denildi. - VAN