EDREMİT'TE TEKNE BATTI, 1 KİŞİ YÜZEREK KURTULDU, 2 KİŞİ İSE ARANIYOR

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde fiber tekne battı. Volkan Onay, yüzerek karaya çıkarken, tekneden bulunan Hasan Hüseyin Işıktaş ve Sinan Yeniçeri (40) için ise başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Edremit'te otel işleten Sinan Yeniçeri, dün saat 21.00 sıralarında beraberinde Hasan Hüseyin Işıktaş ve Volkan Onay ile 'Never Say' isimli motorlu fiber teknesiyle Akçay Mahallesi'nden denize açıldı. 21.30 sıralarında tekne alabora oldu. Teknenin battığını sahilden gören kardeşi Kamuran Yeniçeri, durumu Sahil Güvenliğe bildirdi. Teknedekilerden Volkan Onay, yüzerek kıyıya çıktı. Işıktaş ve Yeniçeri'den ise gece saatlerinden itibaren haber alınamazken, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler havadan ve karadan arama kurtarma çalışması başlattı. Arama kurtarma çalışmaları geniş bir alanda geceden bu yana sürerken Balıkesir Büyükşehir Belediye Sualtı Arama Kurtarma ekibi de çalışmalara destek veriyor.