Edremit'te tekne battı; 1 kişi yüzerek kurtuldu, 2 kişi aranıyor (2) - Son Dakika
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Edremit'te tekne battı; 1 kişi yüzerek kurtuldu, 2 kişi aranıyor (2)

20.07.2022 13:28
Edremit'te tekne battı; 1 kişi yüzerek kurtuldu, 2 kişi aranıyor (2)

KAYMAKAM ODABAŞ: HAVADAN VE KARADAN ARAMA YAPILIYOREdremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Akçay'a gidip, fiber teknenin batması sonucu 1 kişinin yüzerek kurtulduğu, 2 kişinin ise kayıp olduğu olayla ilgili sahil güvenlik yetkililerinden bilgi aldı.

KAYMAKAM ODABAŞ: HAVADAN VE KARADAN ARAMA YAPILIYOR

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Akçay'a gidip, fiber teknenin batması sonucu 1 kişinin yüzerek kurtulduğu, 2 kişinin ise kayıp olduğu olayla ilgili sahil güvenlik yetkililerinden bilgi aldı. Kaymakam Odabaş, burada yaptığı açıklamada, "Elim bir kaza meydana geldi. AFAD ekipleri ve sahil güvenlik ekiplerimiz burada çalışıyorlar. Sahil güvenlik ekibimiz 1 helikopter ve 3 bot ile bu bölgede, 1 uçak ile de Gömeç ilçesinde arama yapıyor. Ekiplerimiz ayrıca karadan da aramalara devam ediyor. Şu an 2 kişi kayıp" dedi.

'TEKNE MOTOR ARIZASI YAPINCA AÇIĞA SÜRÜKLENMİŞLER'Kayıp olan iki kişiden otel işletmecisi Sinan Yeniçeri'nin kardeşi Kamuran Yeniçeri de "Dün saat 21.30 sıralarında tekneyle açıldılar. Tekne motor arızası yapınca açığa sürüklenmişler. Küçük bir balıkçı teknesiydi" dedi.

Abdulkadir AYDINIŞIK/ EDREMİT (Balıkesir),

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Kaynak: DHA

Ahmet Odabaş, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edremit'te tekne battı; 1 kişi yüzerek kurtuldu, 2 kişi aranıyor (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit'te tekne battı; 1 kişi yüzerek kurtuldu, 2 kişi aranıyor (2) - Son Dakika
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