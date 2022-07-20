Balıkesir 'in Edremit ilçesinde alabora olan tekneden yüzerek kıyıya çıkmayı başaran Volkan Onay , Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Akçay Balıkçı İskelesi'ne getirildi. Onay, teknenin tam olarak nerede arızalanıp, sürüklendiğini sahilden tarif ederek, yaşadıklarını anlattı. Onay, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırması için bilgi verdi.

Kaynak: DHA

Volkan Onay, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edremit'te tekne battı; 1 kişi yüzerek kurtuldu, 2 kişi aranıyor (3) - Son Dakika

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