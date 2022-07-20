Edremit'te tekne battı; 1 kişi yüzerek kurtuldu, 2 kişi aranıyor (3) - Son Dakika
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Edremit'te tekne battı; 1 kişi yüzerek kurtuldu, 2 kişi aranıyor (3)

20.07.2022 15:58
Edremit'te tekne battı; 1 kişi yüzerek kurtuldu, 2 kişi aranıyor (3)

EKİPLERE SAHİLDEN YAŞADIKLARINI ANLATTIBalıkesir'in Edremit ilçesinde alabora olan tekneden yüzerek kıyıya çıkmayı başaran Volkan Onay, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Akçay Balıkçı İskelesi'ne getirildi.

EKİPLERE SAHİLDEN YAŞADIKLARINI ANLATTI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alabora olan tekneden yüzerek kıyıya çıkmayı başaran Volkan Onay, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Akçay Balıkçı İskelesi'ne getirildi. Onay, teknenin tam olarak nerede arızalanıp, sürüklendiğini sahilden tarif ederek, yaşadıklarını anlattı. Onay, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırması için bilgi verdi.

Öte yandan çalışmalar sürerken, ekipler denizde yüzenlere "Tekne battı. Açıkta yüzmeyin. Kenara gelin" uyarısında bulundu.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Volkan Onay, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edremit'te tekne battı; 1 kişi yüzerek kurtuldu, 2 kişi aranıyor (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit'te tekne battı; 1 kişi yüzerek kurtuldu, 2 kişi aranıyor (3) - Son Dakika
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