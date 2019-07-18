Son Dakika Haberleri: Edremit'te tekne turu keyfi
Son Dakika Güncel Haber

Edremit'te tekne turu keyfi

1 saat önce

Van'ın Edremit ilçesinde yerli ve yabancı turistlere sunulan tekne turu büyük rağbet görüyor.

Edremit'te tekne turu keyfi, System.String[]
Van'ın Edremit ilçesinde yerli ve yabancı turistlere sunulan tekne turu büyük rağbet görüyor.

Edremit Marinada yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunulan tekne turlarına yoğun talep olduğu belirtildi. Konuyla ilgili konuşan 'Sinan Kaptan' isimli tekne sahibi Sinan Başak, "İlçemize gelen yerli ve yabancı turistlere yarım saatlik Van Gölü'nde gezinti turu düzenliyoruz. Bunun yanında mehtap turları, dalış turları, parasailing ve özel günler için kiralama hizmetleri de veriyoruz" dedi.

Yerli ve yabancı turistlerin özellikle hafta sonları tekne turlarına yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Başak, "Yarım saatlik olan tekne turlarımız kişi başı sadece 10 TL'dir. Bu yarım saat içerisinde vatandaşların Van Gölü'nün eşsiz güzelliğini görmelerine olanak sağlıyoruz. Vatandaşlar da bu turlardan oldukça memnun. Kimi doğum gününü kutluyor, kimi evlilik yıldönümünü, kimi ise teknede evlilik teklifi yapıyor. Halkımızın bu ilgisi bizleri de mutlu ediyor. Bu anlamda tüm halkımızı tekne turumuza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise, bu hizmetin yerinde olduğunu ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür ettiler. - VAN
Van Gölü, Edremit, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kendisine mermi yutturup, etek giydiren şahıslardan şikayetçi olmadı Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında soruşturma Yılanın boğmaya çalıştığı kartalı son anda kurtardılar Gümrüklerde el konulan 40 bin araca af çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 12:05:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edremit'te tekne turu keyfi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]