Son Dakika Haberleri: Edremit'te temizlik çalışması
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Edremit'te temizlik çalışması

1 saat önce

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından yaz aylarının gelmesiyle ilçe genelindeki temizlik çalışmalarına hız verildi.

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Van'ın Edremit Belediyesi tarafından yaz aylarının gelmesiyle ilçe genelindeki temizlik çalışmalarına hız verildi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın talimatları doğrultusunda ekipler çevre temizliğinin ve çöplerin alınmasının yanı sıra kapsamlı temizlik çalışması için de seferber oldu. Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezindeki rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra belirli periyotlarla mahallelerde köşe bucak kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiriyor. İlçe genelinde yürütülen çalışmalarda mahalleler başta olmak üzere Van Gölü sahili, Şamran Kanalı, sahil bandı, mesire alanları gibi birçok alanda temizlik yapılıyor. Cadde, sokak ve kaldırımların yanı sıra çevredeki boş arazilerin de temizliğini yapan ekipler, halkın sağlığını tehlikeye sokabilecek her türlü durumun önlenmesine yönelik de tedbirler alıyor. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:37 Kaynak: İHA
İsmail Say, Van, Edremit Belediyesi, Edremit, Güncel
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