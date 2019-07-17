Edremit'te terk edilen bebeğin annesi bulundu

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Evin ortasında taşla yaşıyorlar! "Yer altı şehrinin girişlerinden biri olabilir"

Otomobilini vatandaşların üzerine süren gencin, tüfek ve bıçakla adam yaralama olayı bulunuyor

Evdeki 6 bin 300 zambak soğanı için 60 bin lira ceza kesildi