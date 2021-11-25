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Edremit'te tezgahtan bulgur ve pardösüden cep telefonu hırsızlıkları saniye saniye kamerada - Son Dakika

Edremit'te tezgahtan bulgur ve pardösüden cep telefonu hırsızlıkları saniye saniye kamerada

25.11.2021 16:47

Edremit'te tezgahtan bulgur ve pardösüden cep telefonu hırsızlıkları saniye saniye kameradaBALIKESİR Balıkesir'in Edremit ilçesinde pazar alışverişinde yaşanan hırsızlıklar, güvenlik kamerasına saniye saniye saniye yansıdı.

Edremit'te tezgahtan bulgur ve pardösüden cep telefonu hırsızlıkları saniye saniye kamerada

BALIKESİR Balıkesir'in Edremit ilçesinde pazar alışverişinde yaşanan hırsızlıklar, güvenlik kamerasına saniye saniye saniye yansıdı.

Kapıcıbaşı Caddesi üzerinde bir pazarcı kadın esnafın dalgınlığından istifade eden kadınlardan birinin tezgahtan bulgur çalması kameraya böyle yansıdı. Öte yandan aynı mevkide yine kapüşonlu bir kişinin, takip ettiği kadının pardösüsünden cep telefonunu alabilmek için verdiği mücadele ise dikkat çekiciydi. Kabak alan kadının parasını öderken pardösüsünden 6 bin liralık cep telefonunu bir anlık dalgınlığından faydalanan kişinin alması saniye saniye kameraya yansıdı. Polis, pazar yerinde vatandaşın çok dikkatli olmasını istedi.

Edremit'te tezgahtan bulgur ve pardösüden cep telefonu hırsızlıkları saniye saniye kamerada
Edremit'te tezgahtan bulgur ve pardösüden cep telefonu hırsızlıkları saniye saniye kamerada
Edremit'te tezgahtan bulgur ve pardösüden cep telefonu hırsızlıkları saniye saniye kamerada
Edremit'te tezgahtan bulgur ve pardösüden cep telefonu hırsızlıkları saniye saniye kamerada
Edremit'te tezgahtan bulgur ve pardösüden cep telefonu hırsızlıkları saniye saniye kamerada
Edremit'te tezgahtan bulgur ve pardösüden cep telefonu hırsızlıkları saniye saniye kamerada

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edremit'te tezgahtan bulgur ve pardösüden cep telefonu hırsızlıkları saniye saniye kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edremit'te tezgahtan bulgur ve pardösüden cep telefonu hırsızlıkları saniye saniye kamerada - Son Dakika
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