Edremit'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Edremit'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
6 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit Kalkım Çevre yoluna TOKİ konutları mevkiinde İ.K. yönetimindeki 34 NK 2371 plakalı kamyon ile Nebi Köseoğlu idaresindeki 10 KG 404 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç içinde bulunan A.G. yaralanırken otomobil sürücüsü Nebi Köseoğlu hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü Nebi K.'nın cenazesi itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Otomobilde bulunan A.G. ise Edremit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 12:39 Kaynak: İHA
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