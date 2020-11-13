Kaza, dün gece, İzmir- Çanakkale E-87 Karayolu üzerinde, Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Taner Özbican'ın kullandığı 10 ABG 705 plakalı otomobil, yol üzerinde park halinde olan Bulgaristan plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü Özbican yaralandı. Beraberinde bulunan Seda Biçer ise hayatını kaybetti.Taner Özbican, Edremit Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Edremit'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika