Edremit'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Edremit'te trafik kazası: 1 yaralı

13.07.2022 15:37
Edremit'te trafik kazası: 1 yaralı

Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Edremit sahil yolunda meydana geldi. İ.D. yönetimindeki 65 NY 502 plakalı Opel Corsa marka otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - VAN

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Edremit, Corsa, Opel, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edremit'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:33 Yeni kız arkadaşıyla tatil yapan Rıza Kocaoğlu eski sevgilisi Hazal Subaşı ile plajda karşılaştı
15:22 Kadro dışı bırakılan Serdar Saatçi hasta mı? Beşiktaş'tan sert açıklama
15:17 Yeni telefon bomba gibi patlayıp, gencin gözüne saplandı! Kör kalabilir...
15:11 Antalya'da çıkan hortum vatandaşları korkuttu! O esnada yaşanan diyalog her şeyin önüne geçti
15:00 Devasa ve tuhaf görünümlü balık insanlarda paniğe yol açtı! "Biz ne olacağız"
14:57 İtalyan temsilcisi, Zeki Çelik'in ardından Abdülkadir Ömür'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı
14:39 Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetleri İstanbul'da pazarlığa başladı! Tahıl koridoru dünya için hayati önemde
14:29 Samsun'da facia! Yolcu indiren halk otobüsüne arkadan çarpan ticari araç paramparça oldu... Ölü ve yaralılar var
14:25 Ceylan, ablasının cenazesinde Alişan'a sarılarak gözyaşlarına boğuldu! Annesiyse fenalık geçirdi...
13:57 Yunan lobisinin düşmanca hamlesi başarılı oldu! İşte ABD'nin F-16'ları Türkiye'ye satması için istenilen 2 şart...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 15:41:39. #1.12#
SON DAKİKA: Edremit'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement