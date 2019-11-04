Edremit'te, traktör kasasında, meşale ışığında 'senfonik konser?

BALIKESİR'in Edremit ilçesi kırsal Mehmetalan mahallesinde, meşale ışıkları ile aydınlatılan ve odun ateşi yakılan sahnede senfonik konser düzenlendi. Sanatçıların bir kısmı da eski köy okulunun bahçesine getirilen traktör kasasında konser verdi. Kırsal mahalle sakinleri, 7 yıl aradan sonra tekrarlanan senfonik konserin yeniden yapılmasını istedi.

Edremit'in kırsal Mehmetalan mahallesi, farklı sanat dallarından eserlerin sahnelendiği 'Senfonik Konser' etkinliğiyle keyifli saatler geçirdi. Kırsal mahallenin eski köy okulunda konuşlandırılan traktör römorkunu sahne olarak kullanan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Opera ve Balesi, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, TRT sanatçılarından oluşan 25 kişilik Turkish Brass Ensemble Orkestrası, meydanda varil içinde yakılan odun ateşi eşliğinde ve meşale ışığında birbirinden güzel eserlerden oluşan bir konser verdi. Gecede ayrıca zeybek gösterileri de yapıldı.

Çevre köylerden de yoğun katılımın olduğu halka açık senfonik konserin genel sanat yönetmenliğini İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Kenan Gökkaya, sanat koordinatörlüğünü Hikmet Çokağır yaptı. Konserde solist olarak Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Solist Sanatçısı Derya Derin ve İzmir Devlet Opera ve Balesi'nden tenor Burak Dabakoğlu yer aldı. İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ tarafından seslendirilen şiirlerin de renk kattığı senfonik konserde, klasik müziğin yanı sıra türkülerde seslendirildi.

Konser kapsamında orkestranın seslendirdiği tango ve valslere bazı izleyiciler de danslarıyla eşlik ederken, Kerimoğlu ve Harmandalı Zeybeği gösterisi büyük ilgi gördü.

Mehmetalan mahallesi Muhtarı Nergis Aldemir, etkinliğin kendilerini gururlandırdığını belirterek, 'Bugün özellikle çocuklar için buradayız. Çünkü onların güzel sanatlarla tanışması lazım. Çok sesli müzikle tanışması lazım. Tabi ki çocukların yanı sıra kadınlarımız da çok önemli. Kadınlarımızın da tanışması gerekiyordu bu sanatla ve 5 yıl aradan sonra bugün yine bu etkinliğe başladık. İnşallah bunun devamı gelir ve köyümüzde güzel konserlere devam ederiz. Bundan 5 yıl önce bu konserler vardı ve ilgi büyüktü. Üzülüyorlardı da açıkçası konserler olmuyor diye. Bu etkinliği yapacağımızı söyleyince bütün kadınlarımız, erkeklerimiz, bütün halk hep beraber hem bana yardımcı olmak için hem de burada konseri seyretmek için canla başla çalıştılar. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum' dedi.

Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan ise, 'Senfonik konser Mehmetalan'da 2008 yılında ilk defa icra edildi. O gün Türkiye'de gündem olmuştu, traktör kasasında senfoni konseri diye. Gaz lambası da vardı o zaman. Tanınırlık, bilinirlik adına Mehmetalan'ı tüm Türkiye'ye tanıttınız, duyurdunuz. Çok teşekkür ediyoruz diye konuştu.

Konser programı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Turkish Brass Ensemble Orkestrası Genel Sanat Yönetmeni İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Kenan Gökkaya, çağdaş müzik kültürünü, güzel sanatları kentten alıp köye getirdiklerini söyledi.

Gökkaya, 'Güzel sanatları köy meydanına getirdik, halk meydana sığmadı. Çevre köylerin halkı koşarak geldi, çocukları geldi; onlara enstrümanları tanıttık. Bu hafta Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 96'ncı yıldönümüydü. Büyük Atatürk'ümüzü anıyoruz 81'incı yılında. Teyzelerim, 'biz atamızı çok seviyoruz, onu o kadar coşkuyla andık ki bundan sonra bu konserleri biz hep istiyoruz. Neden hep şehirlerde yapıyorsunuz diyorlar. Biz de geldik köy meydanına. marşları birlikte söyledik. Çocuklara açıklamalı eğitim konseri yaptık. enstrümanları tanıttık. Türk müziğinden, Batı müziğinden, şarkılarımızdan, türkülerimizden, valslerimizden, hem bizim kültürümüzden hem Batı müziği kültüründen eserler seslendirdik. Buraya gelen sanatçı arkadaşlarımız büyük özveriyle geliyorlar. Bugün Pazar; herkes yatıp, eğlenip keyfini çıkartıp, kahvaltısını yapıp pijamalarını giyip uzanabilme imkanları varken, bugün Kazdağları'nda Sarıkız'ın köyünde açık havadaki konserde üşüdüler, ama içleri sımsıcak olduğu için duygularını en güzel şekilde ifade ettiler. En önemlisi de bu köy meydanı bugün doldu ve taştı. Biz de güzel sanatlar istiyoruz diyor herkes. Çocukların gözleri ışıl ışıldı' dedi.

Senfonik Konseri çok beğendiğini söyleyen 82 yaşındaki Sultan Nazik Çırak, 'Çok güzel çalıp söylüyorlar. Güzel bir gece yaşadık. Mahallemize gelmeleri bizim için ayrı bir gurur sevinç. Her yıl tekrarlanmasını diliyorum' dedi.