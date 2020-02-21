Edremit'te Ülkücüler Şehit Fırat'ı unutmadılar - Son Dakika
Son Dakika Politika Edremit'te Ülkücüler Şehit Fırat'ı unutmadılar - Son Dakika

Edremit'te Ülkücüler Şehit Fırat'ı unutmadılar

7 saat önce

Edremit Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu anma programı düzenlendi.

Edremit'te Ülkücüler Şehit Fırat'ı unutmadılar, System.String[]

Edremit Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu anma programı düzenlendi.


2015 yılı Şubat ayında Ege Üniversitesi 'nde öğrenciler arasında çıkan olayda saldırıya uğrayan Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun vefatının 5. Yıldönümünde Cumhuriyet Meydanında Ülkü Ocakları tarafından anma programı gerçekleştirildi.


Edremit Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Saim Gürkan Çetin; "Tarih 20 Şubat 2015 gününü gösterdiğinde, Ülkücü Hareket'in yiğit duruşu karşısında olayları alevlendiriyorlardı. Sınav haftasıydı. Okumaya gelen,vatanına milletine hayırlı birer fert olma gayretinde olan ülkücülerin sınava alınmaması için her türlü hileye başvuruyorlardı bölücü mihraklar. Her türlü olayı çıkartıyor, her türlü kargaşanın önünü açıyordu. İşte burada karşılarına bozkurt yürekli kardeşimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu çıkıyor ve hedef haline geliyordu. 4 Ocak 1968 günü yola çıkan 'Ülkücü Şehitler' kervanına 20 Şubat 2015 günü Fırat Çakıroğlu olarak adını yazdırdı." dedi.


Açıklama sonrası bayrak açan Ülkücü gençler, Çakıroğlu'nun ruhuna Fatihalar okuyup 'Bozkurt' işareti ile halkı selamladılar. Tören sonunda lokma hayrı düzenlendi. - BALIKESİR

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Edremit, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit haberleri sonrası Suriye sınırına büyük askeri sevkiyat yapıldı
İdlib şehidinin babası, acı haberi akraba ziyaretinde aldı Esed Rejimi'nin saldırısında şehit olan teğmenin son görüntüleri ortaya çıktı İdlib şehidi sözleşmeli er memleketi Gaziantep'te toprağa verildi

Son Dakika Haberleri
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı
15:41 Tolgay'ın 'Müzeyyen Senar' anısı Özge Ulusoy'u güldürdü
15:41 İşte Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi!
15:51 Zerrin Özer, dolandırıcılıkla suçlanan eski eşiyle yeniden barıştı
14:57 Melisa Şenolsun: Oyunculuk özgürleştirir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 16:39:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edremit'te Ülkücüler Şehit Fırat'ı unutmadılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]