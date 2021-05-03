Van'da çiftçilere 3 bin ceviz fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Van'da ceviz üretiminin artırılması amacıyla çiftçilere 3 bin ceviz fidanı dağıtıldı.

Edremit Belediyesi ve Van Orman ve İşletme Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen programda, ilçeye bağlı 15 mahalledeki çiftçilere ücretsiz ceviz fidanları teslim edildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de çiftçilere, ceviz ağacı dikimi, doğru gübreleme metotları ve ağaç budama konusunda bilgiler verdi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, belediye olarak çiftçilere ve üreticilere her zaman destek verdiklerini söyledi.

Tarımsal faaliyetlere yönelik birçok çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Say, şöyle konuştu:

"Her zaman üreticilerin yanındayız. Geçen yıl verdiğimiz desteklerin yanı sıra belediye olarak bir ilke imza atarak, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 2 bin 500 sıvat dağıtımı gerçekleştirdik. Çiftçilerimize sebze fidesi ve çeşitli desteklerde bulunduk. Çiftçilerimizin üretimini artırarak hayatlarını kolaylaştıracak işlere imza attık. İlçemiz tarımsal anlamda parmakla gösterilen yerlerden biri olmaya devam edecek. Aynı zamanda tarımsal belediyecilik yapıyoruz."