Son Dakika Haberleri: Edremit'te Üretim ve Silvikültür Çalışmaları Yerinde Denetlendi

Edremit'te Üretim ve Silvikültür Çalışmaları Yerinde Denetlendi

1 saat önce

Balıkesir Bölge Müdür Yardımcıları Zafer Çetin ve İsa Çapkın'ın katıldığı Edremit Orman İşletme Müdürlüğündeki tabii gençleştirme, sıklık bakımı, ilk aralama ve boşaltma kesimi sahalarında denetimlerde bulunuldu.

Edremit'te Üretim ve Silvikültür Çalışmaları Yerinde Denetlendi, System.String[]
Balıkesir Bölge Müdür Yardımcıları Zafer Çetin ve İsa Çapkın'ın katıldığı Edremit Orman İşletme Müdürlüğündeki tabii gençleştirme, sıklık bakımı, ilk aralama ve boşaltma kesimi sahalarında denetimlerde bulunuldu.

Yapılan denetimlerde boşaltma kesimi sahalarında ağaçlar devrilmeden önce gençliğe en az zarar vermesi için dallarının budandığı; sıklık bakımı ve ilk aralama çalışmalarının tekniğine uygun yapıldığı ve yapılan çalışmaların meşçerenin geleceğine önemli ölçüde katkı sağladığı tespit edildi. Kızılçam doğal gençleştirme sahalarında yaşlı ağaçların sahadan uzaklaştırıldığı yerine ormanın sürekliliğini sağlayacak tohumların çimlenmeye başlandığı kayıt altına alındı.

Bölge müdür yardımcıları ve şube müdürleri; çalışmaların tekniğine uygun yapıldığını ve ormanların sürekliliğin sağlanması bakımından yapılan çalışmaların önemi üzerine durularak Edremit İşletme Müdürlüğü ekibine teşekkür ettiler. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:24 Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, Güncel
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