Son Dakika Haberleri: Edremit'te uyuşturucu kuryesi yakalandı
Son Dakika Güncel Edremit'te uyuşturucu kuryesi yakalandı

Edremit'te uyuşturucu kuryesi yakalandı

54 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu kuryeliği yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Edremit'te uyuşturucu kuryesi yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu kuryeliği yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, Kışlalar Caddesi'nde motosikletle seyreden U.P'yi (26) durdurdu.

Motosiklette yapılan aramalarda 55 gram esrar, satışa hazır 12 fişek esrar ile hassas terazi ele geçirildi. Zanlı ise gözaltına alındı.

Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener, parti grubundaki konuşmasında asker selamı verdi
Bulgaristan, Amerika'nın Türkiye'ye yaptırım kararına tepki gösterdi ABD kanalında Barış Pınarı Harekatı skandalı: Trump, sert tepki gösterdi Eski İmar ve İskân Bakanı Ali Topuz hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 10:45:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edremit'te uyuşturucu kuryesi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]