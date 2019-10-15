Edremit'te uyuşturucu kuryesi yakalandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu kuryeliği yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:50 Kaynak: AA
Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu kuryeliği yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, Kışlalar Caddesi'nde motosikletle seyreden U.P'yi (26) durdurdu.
Motosiklette yapılan aramalarda 55 gram esrar, satışa hazır 12 fişek esrar ile hassas terazi ele geçirildi. Zanlı ise gözaltına alındı.
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