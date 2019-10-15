Son Dakika Haberleri: Edremit'te uyuşturucu kuryesi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Edremit'te uyuşturucu kuryesi yakalandı

Edremit'te uyuşturucu kuryesi yakalandı

39 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesi'nde uyuşturucu kuryeliği yapan 1 kişi polis tarafından yakalandı.

Edremit'te uyuşturucu kuryesi yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesi'nde uyuşturucu kuryeliği yapan 1 kişi polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, Edremit Kışlalar Caddesi üzerinde ihbar üzerine uyuşturucu taşıdığı tespit edilen 26 yaşındaki U.P. isimli şahsın kullanımındaki 10 plakalı motosikleti durdurdu. Polislerce motosiklette yapılan aramada 55 gram esrar maddesi, satışa hazır 12 fişek esrar maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturuculara Yunus ekiplerince el konulurken kuryelik yapan U.P. gözaltına alındı. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diyarbakır'da polis, terör örgütüne destek için toplanan HDP'lileri binadan dışarı çıkarmadı
Japonya'da Hagibis Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 68'e yükseldi Yerde bulduğu içinde 76 bin TL bulunan paketi 'Sahibi bulunsun' diyerek dükkana teslim etti Milan, asker selamı veren Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 10:58:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edremit'te uyuşturucu kuryesi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]