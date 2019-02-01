Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, ikisi uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.
BALIKESİR (AA) - Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde, ikisi uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün gece durumundan şüphelendikleri motosikletli iki kişiyi durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan zanlıların yere attıkları poşette uyuşturucu haplar bulundu.
Ekipler tarafından yakalanan bu kişiler, uyuşturucu hapları N.Ö. ve H.Ö'den aldıklarını öne sürdü.
Bunun üzerine gözaltına alınan N.Ö. ve H.Ö'nün evinde yapılan aramalarda, 206 ecstasy hap ile 18,6 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:29 Kaynak: AA
Uyuşturucu Hapların Fotoğrafını Paylaşınca Yakalandı
İYİ Parti, 112 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı
Bakan Açıkladı! Turizm Fonu Kuruluyor
Eşinin Tecavüzüne Uğradı, Tuvalete Bile Gidemiyor!