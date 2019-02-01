Son Dakika Haberleri: Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu

Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, ikisi uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, ikisi uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün gece durumundan şüphelendikleri motosikletli iki kişiyi durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan zanlıların yere attıkları poşette uyuşturucu haplar bulundu.

Ekipler tarafından yakalanan bu kişiler, uyuşturucu hapları N.Ö. ve H.Ö'den aldıklarını öne sürdü.

Bunun üzerine gözaltına alınan N.Ö. ve H.Ö'nün evinde yapılan aramalarda, 206 ecstasy hap ile 18,6 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:29 Kaynak: AA

Balıkesir, Edremit, Güncel
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