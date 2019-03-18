Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor.
Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde polisin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüphelendikleri ve kullanıcı konumunda bulunduğu ileri sürülen E.T. isimli kişi üzerinde yapılan aramada 5 fişek halinde toplam 5.53 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi ele geçirdi. Ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucuyu satın aldığı Y.B. isimli şahsı tespit etti. Şüphelinin evinde yapılan aramada da şeffaf poşet içerisinde 24.55 gram, mutfak çekmecesinde ise 24,25 gram olmak üzere toplam 48.80 gram sentetik kannabinoid maddesine el koydu. Şüpheliler ile ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:21 Kaynak: İHA
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