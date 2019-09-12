Son Dakika Haberleri: Edremit'te uyuşturucu operasyonu
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Edremit'te uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edremit'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Y.E.Y. ile S.Y'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 2 gram sentetik uyuşturucu ile 43 tablet ele geçirildi.

Şüphelilerin uyuşturucuyu D.A'dan aldıklarını söylemesi üzerine bu kişi de yakalandı.

Zanlılardan Y.E.Y. ve S.Y, emniyetteki işlemlerinin arından serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen D.A. ise adliyeye sevk edildi.

Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:38 Kaynak: AA
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