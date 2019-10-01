Edremit'te uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki otomobilde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, U.H.Ş'nin iki otomobille ilçeye uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Kadıköy Mahallesi'nde söz konusu araçları durduran ekipler, otomobillerde ve şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramalarda 25 bin 248 uyuşturucu hap, 98 gram esrar, uyuşturucu öğütme aparatı, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 24 bin 765 lira, ruhsatsız 3 tabanca, boş şarjör ile farklı silahlara ait 343 mermi buldu.

Gözaltına alınan U.H.Ş, G.Ş, M.Ş. ve O.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.