Edremit'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

İzmir'den ilçeye uyuşturucu getirildiği bilgisine ulaşan Edremit Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, takibe aldıkları otomobili kent girişinde durdurdu.

Otomobilde narkotik köpeği "Cash" ile yapılan aramalarda 492 uyuşturucu hap, 1,40 gram esrar, 1,05 gram sentetik uyuşturucu ve suçtan elde edildiği düşünülen 725 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.